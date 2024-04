Stany Zjednoczone potępiają działania Ukrainy. Chodzi o atakowanie celów na terytorium Rosji. - Ukraina ma pełne prawo do obrony swojego terytorium, (...) jeśli chodzi o atakowanie celów w Rosji, jest to coś, czego USA nie popierają - przekazała stała przedstawicielka Stanów Zjednoczonych przy NATO Julianne Smith. Ambasadorka zdradziła również, czy Stany Zjednoczone planują dołączyć do konfliktu zbrojnego.