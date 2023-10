Rosyjska propaganda odgryzła się za słowa Joe Bidena o Rosji i Władimirze Putinie. W ostatnim orędziu prezydent USA porównał Moskwę do Hamasu. - Ursula von der Leyen wydaje się być bardzo podobna do Osamy bin Ladena, prawda? Dlaczego to brzmi zabawnie, ale porównanie Rosji do Hamasu już nie? - padło na antenie kanału Rossija1. Olga Skabiejewa dodała, że przewodnicząca Komisji Europejskiej "powtarza słowo w słowo za Bidenem, że Rosja chce wojny na pełną skalę na Bliskim Wschodzie".