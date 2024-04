Ukraina. Rosjanie zajęli Oczeretyne. Żołnierze przerywają milczenie

W publikacji nadmieniono, że komentarze żołnierza sugerują, iż "doszło do masowego nieautoryzowanego wycofania brygady", która pozbawiona sprawnego przywództwa czuła się niezdolna do obrony miasta.

Ze stwierdzeniami żołnierza zgodził się w sieci użytkownik "danadeim". "Odkąd widzę to (informacje o wdarciu się Rosjan do miejscowości Oczeretyne - red.) w wiadomościach, mogę mówić o tych draniach" - napisał. Dodał również, że "to brygada mojego szwagra". Z kolei przywództwo ocenił jako "totalne szumowiny". Co więcej "danadeim" wyraził też nadzieję, że więcej żołnierzy z brygady podzieli się swoimi doświadczeniami, żeby "ujawnić nadużycia".