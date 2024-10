Wojna w Ukrainie. Ukraiński eurodeputowany chce, by armia wkroczyła na Białoruś

Będący jednym z przewodniczących międzypartyjnej organizacji "Za dekolonizację Rosji" polityk porównywał konflikt toczony w Ukrainie do I wojny światowej. Sugerował, że Rosja prowadzi działania mające na celu doprowadzić do "wyczerpania" przeciwnika i stosuje do tego wszystkie swoje zasoby. Na podobną aktywność nie decydują się jednak sojusznicy Kijowa.