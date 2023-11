- Sąd przychylił się do wniosku prokuratury o nałożenie na mnie 60-dniowego aresztu, do 12 stycznia - powiedział Ołeksandr Dubinski w nagraniu opublikowany na jego kanale w mediach społecznościowych. Nie tłumaczył jednak dokładnie przyczyn, które miały stać za decyzją sądu.

Polityk obłożony amerykańskimi sankcjami

W przeszłości Ołeksandr Dubinski należał do partii Sługa Narodów będącej politycznym zapleczem obecnego prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Został z niej usunięty w 2021 roku po tym, jak USA objęły go sankcjami za próby wpływania na amerykańskie wybory . USA objęły wtedy sankcjami kilka osób, które miały kontakt z obozem prezydenta Donalda Trumpa. Ludzie byłego prezydenta szukali wtedy haków na syna Joe Bidena, które miały zostać użyte przeciwko jego ojcu. Ukraiński deputowany wszystkiemu zaprzeczył i nadal pracował w Radzie Najwyższej .

Według informacji opublikowanych przez The New Voice of Ukraine od początku wojny Służba Bezpieczeństwa Ukrainy prowadziły osiem tysięcy spraw dotyczących współpracy z nieprzyjacielem. Medium zaznaczyło, że sprawy wszczęte przez ukraińskie organy ścigania dotyczą całego spektrum działań. Są wśród nich przypadki zasiadania we władzach kolaboracyjnych na terytoriach okupowanych, ale również oskarżenia dotyczące wprowadzania rosyjskiego programu nauczania w okupowanych szkołach.