Szef ukraińskiego MSZ Dmytro Kułeba odwiedził w piątek Litwę . Podczas wizyty udzielił wywiadu portalowi Delfi. - Jeśli Putin dokona inwazji na kraje bałtyckie, będziecie musieli dzielnie bronić swoich rodaków przed wrogiem, który wyprzedza was zarówno pod względem doświadczenia, jak i możliwości. NATO zajmie kilka dni, zanim zdecyduje, jak zareagować - ostrzegał polityk.

Według ministra spraw zagranicznych Ukrainy najlepszym sposobem na uniknięcie w przyszłości takiej sytuacji jest wspieranie Ukraińców, którzy walczących z rosyjską agresją teraz. Kułeba uważa, że Litwa to rozumie, ale " inni udają, że mogą tego uniknąć ".

Ukraina zaskoczona wypowiedzią Macrona. "Przyznali oczywistość"

Kułeba nawiązał do deklaracji europejskich polityków, że nie wyślą oni żadnych żołnierzy do Ukrainy. - Nie będzie żadnych zachodnich żołnierzy na ukraińskiej ziemi - podkreślał niedawno kanclerz Niemiec Olaf Scholz. Zdecydowane stanowisko w tej sprawie przedstawiła również premier Estonii Kaja Kallas, podkreślając, że "estońscy żołnierze nie pojadą do Ukrainy, aby walczyć".