Dmytro Kułeba udzielił ukraińskiej agencji Interfax wywiadu, w którym został zapytany o to, czy widzi możliwość na wyjście z patu w relacjach z Polską.

- Szanse są nieuniknione. Historia, przyszłość i bezpieczeństwo po prostu nie pozostawiają nam innego wyboru, jak wyjść z tego kryzysu - stwierdził szef ukraińskiej dyplomacji. Jak podkreślił, to nie Kijów stworzył ten kryzys, ale jest zdeterminowany, aby go zakończyć.

Spór Polska-Ukraina. Dmytro Kułeba: Nasza niewdzięczność to jawne kłamstwo

W opinii Kułeby do 15 października, czyli dnia wyborów parlamentarnych w Polsce, "temperatura może jeszcze wzrosnąć".

- Współpracujemy z Komisją Europejską. Wysłaliśmy do Polski jasne sygnały o naszej determinacji, aby konstruktywnie rozwiązać tę sytuację. Nie potrzebujemy tej wojny zbożowej i Polska też nie - przekazał szef MSZ.

Ukraiński minister zaznaczył jednak, że napięte relacje z Warszawy to nie spór o zboże stwarza największe zagrożenie dla relacji polsko-ukraińskich, a "szerzenie narracji o niewdzięczności Ukrainy za pomoc".

- To jawne kłamstwo. Ukraina jest bardzo szczerze i głęboko wdzięczna narodowi polskiemu i polskiemu rządowi, który od początku rosyjskiej agresji stał ramię w ramię i otwierał ramiona - podkreślił Kułeba.

Szef ukraińskiego MSZ: W głowach Polaków zaszczepiana jest fałszywa narracja

Jak dodał, jego rząd wyrażał swoją wdzięczność "100 razy i będziemy to powtarzać jeszcze 100 razy". - Ale to, że w głowach Polaków zaszczepiana jest narracja o niewdzięczności Ukrainy i Ukraińców, to może w rzeczywistości mieć niezwykle negatywne konsekwencje dla bezpieczeństwa - stwierdził.