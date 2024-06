Ukraiński generał mówi o "wielu niespodziankach". Zapowiada zwycięstwo

Ukraina jest pionierem w tworzeniu małych dronów morskich, które można szybko zbudować i wykorzystać do ataku - donosi brytyjski tygodnik. Dotychczas te bezzałgowce zniszczyły około dziesięciu rosyjskich okrętów, a to nie koniec. Szef ukraińskiego wywiadu zapowiada kolejne "niespodzianki". - Opracowano projekt podwodnego drona kamikadze, który może podstępnie zbliżyć się do celu, a następnie błyskawicznie zaatakować - zdradził Kyryło Budanow. - Ukraina wygra na morzu - dodał.