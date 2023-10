- Nie możemy wrócić do granic z 1991 roku z tym, co mamy teraz. Ludzie muszą to zrozumieć, czym im się to podoba, czy nie. Z tym co mamy nie da się wyjść na te granice. Wyślemy kolejne 200 tysięcy żołnierzy, ale nie podejdziemy do granic z 1991 roku, bo problem nie jest w ludziach, ale w broni - podkreślił.