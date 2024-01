Ukraiński dowódca sił morskich udzielił wywiadu brytyjskiej telewizji SkyNews. Wiceadmirał Ołeksij Nejiżpapa stwierdził, że Ukraina mogłaby wygrać wojnę szybciej , gdyby dostała zgodę na używanie sprzętu zachodniego do atakowania Rosji w głąb jej terytorium.

Swoją wypowiedzią nawiązał do systemów rakietowych, jakie Ukraina otrzymała w zeszłym roku od Wielkiej Brytanii , USA i innych sojuszników. Wśród nich znalazły się m.in. brytyjskie pociski Storm Shadow czy amerykańskie ATACMS .

- Im szybciej nasze siły zbrojne otrzymają zdolności bojowe niezbędne do niszczenia obiektów infrastruktury wroga, tym szybciej wygramy tę walkę - oznajmił dowódca Marynarki Wojennej Ukrainy.

Dowódca wyszedł również z postulatem, by brytyjska marynarka wojenna rozważyła przekazanie dwóch fregat - HMS Westminster i HMS Argyll - które Londyn planuje wycofać ze służby z uwagi na niedostateczną liczbę żołnierzy w Royal Navy.

Ukraina zniszczyła ponad 200 rosyjskich okrętów

Według szacunków prowadzonych przez władze w Kijowie, od początku pełnoskalowej wojny Ukraina zniszczyła ponad dwadzieścia okrętów wroga, co zmusiło Kreml do wycofania kilku jednostek z Krymu do portu w Noworosyjsku w Kraju Krasnodarskim.