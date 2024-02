Z oficjalnego komunikatu zamieszczonego przez ukraiński resort obrony wynika, że Ukraina przygotowuje się do kontrofensywy, która nastąpi w 2025 roku. Jednakże Kyryło Budanow w rozmowie z dziennikarzami "The Wall Street Journal" zaznaczył, że do jej przeprowadzenia niezbędne będą dwa czynniki.