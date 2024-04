- Jeśli dalej będą uderzać w Ukrainę każdego dnia w taki sposób, jak robili to przez ostatni miesiąc, może zabraknąć nam pocisków , a nasi partnerzy o tym wiedzą - zaalarmował Zełenski.

Wołodymyr Zełenski alarmuje i prosi o pomoc. "Zgodzimy się na każdą opcję"

Jak przekazał polityk, Ukraina na ten moment ma wystarczające zapasy jeśli mowa o obronie powietrznej, ale "musi wybierać, co chronić". Zełenski powiedział również, że Ukraina nie ma amunicji artyleryjskiej, by prowadzić akcje kontrofensywne. Jednocześnie zaznaczył, że w ramach "niektórych zagranicznych inicjatyw" armia otrzymuje pociski artyleryjskie, które są wystarczające, by się bronić.