Kraby głównym celem Rosjan

- Jeśli mówimy o szybkości zajmowania pozycji bojowej, szybkości i dokładności wykonania zadań bojowych, celności, manewrowości, to z pewnością chodzi o ten egzemplarz - przyznał.

Wyjątkowa amunicja wprost z Indii

Model HE ERGB BB, bo o nim mowa, to pocisk odłamkowo-burzący, którego zasięg wynosi trochę ponad 38 kilometrów. Według specyfikacji technicznej pociski mogą być wykorzystywane w temperaturze od -20 stopni Celsjusza do +60 stopni. Amunicja produkowana jest przez Munitions India Limited będące częścią Ministerstwa Obrony Indii.