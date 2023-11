Dżamała, a właściwie Susana Dżamaładinowa, została dodana do listy osób poszukiwanych przez MSW Rosji. Powodem tej decyzji miały być krytyczne twierdzenia piosenkarki na temat rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Jamala poszukiwana. Miała zamieszczać "fałszywe informacje" o rosyjskiej inwazji

Kreml wciąż bowiem zaprzecza, że jest odpowiedzialny za masakrę, do której wówczas doszło, mimo dowodów na to, że były to działania sił rosyjskich.