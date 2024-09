Wołodymyr Zełenski prawdopodobnie pojawi się na spotkaniu ministrów obrony tzw. formatu "Ramstein". Prezydent Ukrainy ma pojawić się na wydarzeniu, by zabiegać u wschodnich partnerów o kolejne dostawy broni, m.in. rakiet dalekiego zasięgu, które posłużą do uderzeń na terytorium Federacji Rosyjskiej. Będzie to pierwsza obecność ukraińskiej głowy państwa na spotkaniu tego formatu.