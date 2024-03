Ukraińcy załamują ręce. "Rosjanie wkroczą dalej do Europy"

W rozmowie z CNN ukraiński wojskowy przedstawiał aktualną sytuację frontową na wschodzie kraju. Jak przyznał, w ciągu ostatnich dni jest zmuszony do bardzo dużych oszczędności amunicji , a to w konsekwencji może spowodować załamanie się obrony.

Harrison Foster: To będzie najgorszy rok w całej wojnie

- To nie do opisania, dla mnie jest to absurdalne. To znaczy, liczba nonsensów, które wypływają z całej tej polityki jest po prostu śmieszna. (...) To będzie dla nas bardzo złe - mówił.