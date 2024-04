Ukraińcy zaczęli działać jak Rosjanie. Trwa wyścig z czasem

Ukraińcy działają tak, jak Rosjanie, gdy w przeszłości broniąca się Ukraina szykowała się do kontrofensywy - ocenia amerykański "New York Times". Jak podkreśla gazeta, Kijów stawia potężne umocnienia, zasieki oraz buduje rowy i przeszkody, by odeprzeć "mocne uderzenie" wroga. Zdaniem autorów analizy żołnierze robią wszystko, by spowolnić natarcie okupanta.