W nocy z 29 na 30 listopada Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) wysadziła tory Kolei Bajkalsko-Amurskiej, która prowadzi z Rosji do Chin - poinformowała agencja Interfax-Ukraina, powołując się na źródło w SBU. Jest to "jedyna poważna trasa kolejowa" między tymi krajami - wyjaśnili rozmówcy agencji. Informator "Kyiv Post" twierdzi z kolei, że "Rosjanie używają tej trasy m.in. do dostaw wojskowych".