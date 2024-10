- Kiedy Rosjanie niszczą pozycje naszych żołnierzy, musimy chronić ich życie, ponieważ są oni ważniejsi niż jakiekolwiek budynki - podkreślił Wołodymyr Zełenski, odnosząc się do wycofania ukraińskich jednostek z Wuhłedaru. Prezydent Ukrainy nadmienił, że była to słuszna decyzja podjęta dla dobra żołnierzy i kraju. - To absolutnie właściwe powody - ocenił.