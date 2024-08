Jednoczesne natarcie na kilku kierunkach w okolicach drogi E-50 prowadzącej z Doniecka do Pokrowska spowodowało poważne zagrożenie utworzenia tzw. "kotła", w którym znaleźliby się ukraińscy żołnierze. W związku z działaniami ofensywnymi Rosjan, ukraińskie dowództwo zdecydowało o wycofaniu na dalsze pozycje obronne .

Wojna w Ukrainie. Rosjanie zaciekle atakują w Donbasie

Donbas, a dokładnie kierunek na Pokrowsk jest obecnie najgorętszym regionem działań frontowych. Rosjanie od momentu zdobycia Awdijiwki prowadzą stały nacisk na ukraińskich obrońców i zdobywają kolejne miejscowości, zbliżając się do trasy T-0511 łączącej ze sobą Pokrowsk i Bachmut .

Coraz trudniej wygląda sytuacja samego miasta Pokrowsk, do którego Rosjanom pozostało około 12 kilometrów. Władze centralne i lokalne od kilku dni apelują do mieszkańców o ewakuację, nie wykluczając, że już w najbliższych godzinach może ona nabrać charakteru przymusowego .

Miasto przygotowywane jest do bezpośredniej obrony. Siły Zbrojne Ukrainy mają świadomość, że jest to ich hub, przez który redystrybuowane są dostawy do głównych regionów działań w Donbasie. Przez miejscowość przebiegają nie tylko kluczowe drogi, ale także trasa kolejowa.