W najnowszym raporcie ISW podkreślono, że rosyjscy żołnierze przeprowadzili skuteczne ataki na nieokreślone bliżej pozycje ukraińskie w pobliżu miejscowości Krynki . To tam istniał jeden z przyczółków, który udało się zdobyć Ukraińcom i który utrzymywali od kilkunastu dni.

Informacje podawane przez analityków amerykańskiego think thanku miały zostać potwierdzone przez rosyjskie źródła wewnątrz armii. Jednocześnie podkreślono, że istnieją doniesienia o kolejnych, skutecznych przerzutach jednostek specjalnych ukraińskiej armii na lewy brzeg Dniepru . Trudno jednak określić, czy udało się stworzyć stałe miejsca stacjonowania, w których może być prowadzona długotrwała obrona.

Zdobycie wyspy Wielki Potiomkinski

Wyspa nosi imię księcia Grigorija Potiomkina, ulubieńca rosyjskiej cesarzowej Katarzyny II. Położona jest bezpośrednio w delcie rzeki na samym jej środku. Jest to jedna z największych wysp znajdujących się na Dnieprze o powierzchni około 25 kilometrów kwadratowych .

Choć samo zdobycie wyspy można określić jako niewątpliwy sukces Sił Zbrojnych Ukrainy to jednak jej długie utrzymanie jest niemal niemożliwe przy obecnych warunkach frontowych. Rosyjskie wojska bez problemu mogą prowadzić ataki artyleryjskie na to terytorium, co uniemożliwi utworzenie tam np. stałego punktu przerzutu jednostek.