" To już druga udana operacja przekroczenia granicy rosyjskiej od poczatku misji na terytorium obwodu kurskiego w Federacji Rosyjskiej" - napisano.

Wojskowi nie podali dokładnie, gdzie doszło do przełamania obrony . Do sprawy nie odnoszą się także przedstawiciele ukraińskiego Ministerstwa Obrony.

Wojna na Ukrainie. Wojskowy o wycofaniu ukraińskich obrońców na wschodzie

Choć jednostki Sił Zbrojnych Ukrainy prowadzą udane misje na terytorium Federacji Rosyjskiej, to nadal, bardzo trudna sytuacja panuje w Donbasie . Szef Rady Rezerwistów Sił Lądowych Iwan Tymoczko w rozmowie z telewizją Espresso przyznał, że w przypadku kolejny strat terytorialnych należy rozważyć wycofanie się obrońców w głąb kraju .

- Tak, to poważny kierunek, na którym wróg będzie próbował prowadzić działania ofensywne. Co więcej, oni zbudowali całą logistykę na tym kierunku - podkreślił.

Zdaniem Tymoczko, jeśli zajdzie taka potrzeba dowództwo powinno podjąć decyzję o ewakuacji z najcięższych rejonów walk "bez względu na to, jak boleśnie będzie to brzmieć dla Obywateli Ukrainy". Jednocześnie wojskowy dodał, że nikt nie chce tracić terytorium, jednak "to jest wojna o przetrwanie kraju".