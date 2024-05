W związku z natarciem ukraińskie jednostki musiały wycofać się z niektórych pozycji w tym rejonie. Zacięte walki trwają, wróg wysyła do miasta kolejne wojska.

Ukraina. Rosja idzie na Wołoczańsk

Nie jest to pierwszy tego typu atak na miasto. Jak przypomina amerykańska edycja "Forbesa", wojska rosyjskie zajęły Wołczańsk na początku inwazji w 2022 roku.

Siedem miesięcy później w ramach pierwszej kontrofensywy Ukraińcy wyzwolili miasto . Do tej pory sytuacja była opanowana.

"Teraz tysiące mieszkańców ucieka, niektórzy po raz drugi w ciągu nieco ponad dwóch lat, do miasta zbliżają się jednostki trzech rosyjskich pułków. Rosyjskie wojska celowo sondują luki na pozycjach ukraińskich, które mogą znajdować się w Wołczańsku i okolicach. Koncentrują się na sektorach, gdzie położenie geograficzne jest korzystne. W przypadku Wołczańska oznacza to podejście do miasta od północnego zachodu, gdzie rzeka Doniec tworzy barierę ochronną na prawej flance Rosji" - podaje magazyn Forbes.