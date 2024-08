Według wstępnych informacji trafiona maszyna to popularny w rosyjskiej armii wielozadaniowy Mi-8 . Na opublikowanym filmie widać, jak dron uderza głowicą odłamkową w jego ogon i eksploduje .

Atak Ukrainy na obwód kurski. Dron niszczy kolejny sprzęt latający Rosjan

Choć trafienie dronem w śmigłowiec to sytuacja wyjątkowa w historii nowoczesnych wojen, to w przypadku konfliktu w Ukrainie jest to już drugie takie zestrzelenie.