Wojna na Ukrainie. Ponad 95 tys. spraw karnych, w tym o dezercję

Co równie niepokojące dla Kijowa duża część tych spraw dotyczy przypadków odnotowanych tylko w ciągu pierwszych dziesięciu miesięcy 2024 r. Chodzi o ponad 40 tys. przypadków samowolnego opuszczenia jednostki i prawie 20 tys. przypadków dezercji. To o dwa i pół razy więcej niż w całym 2023 r.

Wojna na Ukrainie. Ukraińscy żołnierze nie chcą iść na front

Władze ukraińskie rozróżniają dobrowolną demobilizację od dezercji, przy czym ta pierwsza stanowi większość ogółu. Są to żołnierze, którzy po udzieleniu urlopu nie wracają do pułku, uzasadniając to obowiązkami osobistymi, zaniedbaniami w oddziale lub rzekomymi nieścisłościami w dokumentach poborowych, aby przez pewien czas odmawiać powrotu do szeregów.