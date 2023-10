Ukraińcy mają problem. Wywiad zdradził, co robią Rosjanie

Rosjanie budują nową linię kolejową do okupowanego Mariupola. Brytyjskie Ministerstwo Obrony wskazuje, że "skróci to czas transportu dostaw na front zaporoski". Nowa trasa znajduje się w zasięgu ukraińskich sił, ale do zniszczenia infrastruktury potrzebne są nieustanne ataki lądowe i powietrzne.