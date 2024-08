Ukraińcy jasno o Wołodymyrze Zełenskim. "Już go nie słucham"

- W ogóle go już nie słucham. Nie wierzę w nic, co mówi - powiedział AFP jeden z mieszkańców obwodu donieckiego. Chodzi o prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, który na początku inwazji Rosji cieszył się poparciem rzędu 90 proc., a teraz jego notowania w sondażach spadły niemal o połowę. Ukraińcy oskarżają go między innymi o niedotrzymanie obietnic wyborczych, w tym zarzucenie walki z korupcją.