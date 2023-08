Ukraińcy idą jak burza. Przebili się przez "linię Surowikina"

Ukraińskiej armii udało się po raz pierwszy przełamać przeciwczołgową "linię Surowikina" w kierunku Zaporoża w pobliżu wsi Werbowa. To najważniejsza rosyjska linia obrony na tym odcinku frontu. Sforsowanie betonowej zapory, tzw. zębów smoka, zabrało Ukraińcom zaledwie dobę. To znacznie przybliża Kijów do osiągnięcia podstawowego celu trwającej kontrofensywy.