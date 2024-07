Opóźnienia w dostawach zachodniego sprzętu na Ukrainę w przyszłości znacznie utrudnią przeprowadzanie działań kontrofensywnych. Mimo, że Kijów zniwelował problemy kadrowe i formuje kolejne brygady, to nie ma ich w co zbroić. Jak przekazał ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski, do przejęcia inicjatywy na polu walki potrzebny jest ciężki sprzęt.