Ukraińcy atakują lokale wyborcze. Przerywają nielegalne wybory

Bezzałogowce trafić miały w lokal wyborczy we wsi Skelki w obwodzie Wasylowskim . Uderzenie skierowane zostało w pomieszczenie z kartami do głosowania i dokumentami wyborczymi.

W okolicach, gdzie doszło do wybuchu Rosjanie natychmiast zamknęli ulice i zaczęli sprawdzać ludzi. W niebo wysłane zostały także drony w celu obserwacji terenu.

- To kolejne ostrzeżenie dla okupantów i kolaborantów, że ziemia ukraińska dosłownie płonie im pod nogami - podkreśliło źródło z SBU.

Uderzenie w lokal we wsi Skelki to nie pierwszy taki atak przeprowadzony w trakcie głosowania. Wcześniej do wybuchów miało dojść w budynku w okupowanym Berdiańsku w obwodzie zaporoskim.