Delegacje Ukrainy i Rosji 29 marca 2022 roku zasiadły do negocjacji . W czasie trwania rozmów wojska rosyjskie nadal znajdowały się w pobliżu Kijowa. Nagle świat obiegła informacja o zbrodniach w Buczy - przypomina ukraińska agencja Unian.

W tamtym czasie kwestia członkostwa Ukrainy w NATO była najważniejszym punktem dyskusji. Rosja żądała, by liczebność ukraińskiej armii nie przekraczała 85 tys. żołnierzy , 342 czołgów i 519 sztuk broni artyleryjskiej. Ukraińscy negocjatorzy nalegali na 250-tysięczną armię (mniej więcej na poziomie przedwojennym), oraz 800 czołgów i 1900 sztuk broni artyleryjskiej.

Negocjacje Rosji i Ukrainy. "Bucza zmieniła wszystko"

"Zaraz po rozpoczęciu negocjacji rosyjski minister obrony Siergiej Szojgu wygłosił imponujące oświadczenie z Moskwy . Według niego główne cele rozmów zostały w dużej mierze osiągnięte. Kilka godzin później rosyjski doradca prezydenta Władimir Medinski pojawił się na konferencji prasowej w Stambule z jeszcze bardziej oszałamiającymi wiadomościami. Ogłosił, że rozmowy poczyniły znaczne postępy, a Moskwa zdecydowała się podjąć kroki w celu deeskalacji konfliktu . Wyczerpane wojska rosyjskie zaczęły wycofywać się z obwodu kijowskiego i innych części północnej Ukrainy" - pisze "The Wall Street Journal".

Dziennik podaje także, że według Kremla ukraińscy negocjatorzy w Stambule zaakceptowali większość żądań Rosji. Jak czytamy, prawie osiągnięto porozumienie, a rosyjskie wojska opuściły centrum Ukrainy , Kijów, aby stworzyć warunki do dalszych negocjacji.

Gazeta dodaje, że Kijów widzi tę sytuację zupełnie inaczej . Według ukraińskiego ministra spraw zagranicznych Dmytro Kułeby żadna ze stron nie podjęła żadnych zobowiązań w Stambule. Ukraińscy i amerykańscy urzędnicy twierdzą, że Putin nie miał innego wyjścia, jak do końca marca wycofać swoje wojska ze względu na sukces ukraińskich sił zbrojnych.

Autor artykułu zauważa, że po wyzwoleniu Buczy świat ujrzał konsekwencje rosyjskiej okupacji i liczne zbrodnie. Mimo iż ukraińscy i rosyjscy negocjatorzy pozostawali w kontakcie, finalizując dokumenty opracowane w Stambule, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski stanowczo stwierdził, że " zabójstwa w Buczy zmieniły wszystko ". W tym samym czasie Moskwa twierdziła, że doszło do prowokacji.

Ukraina a Rosja. Negocjacje przerwane przez USA?

Na początku kwietnia 2022 roku do Kijowa przybył ówczesny brytyjski premier Boris Johnson . Jak pisze "WSJ", rosyjskie i ukraińskie zespoły nadal pozostawały w kontakcie mimo oburzenia Zełenskiego . Johnson mówił wówczas, że Putin musi zostać pokonany i zadeklarował "tysiąc procent wsparcia" dla Ukrainy.

" Zełenskiego nie trzeba było długo przekonywać . Rozmowa szybko przeszła do konkretów - jak Wielka Brytania mogłaby pomóc ukraińskim siłom zbrojnym, np. dzięki dostawom wojskowym. Była to pierwsza kropla w morzu coraz bardziej zaawansowanej zachodniej broni. W międzyczasie rozmowy online między ukraińskimi i rosyjskimi zespołami ucichły" - pisze dziennik.

Autor dodaje, że Kreml jest przekonany, że to Waszyngton, a nie Londyn, zmusił Zełenskiego do porzucenia rozmów, mając nadzieję na zmęczenie Rosji przedłużającą się wojną. Wysoki rangą urzędnik w administracji Joe Bidena powiedział, że "to kompletny nonsens", ponieważ USA monitorowały rozmowy, ale nie miały na nie wpływu.