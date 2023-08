- To swego rodzaju presja na Zachód: dajcie nam to, czego potrzebujemy do skutecznej kontrofensywy, to nie będziemy atakować rosyjskich transportów z ropą na Morzu Czarnym - tłumaczy w rozmowie z Interią dr Daniel Szeligowski, koordynator programu Europa Wschodnia w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych (PISM).