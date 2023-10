Ukraina robi zwrot. Tego domagały się polskie władze

Skarga Ukrainy na Polskę. Kijów zmienia zdanie

Minister podkreślił, że Ukraina wciąż jest na etapie konsultacji . - Nie powołaliśmy organu roboczego do prowadzenia sporu (w WTO-red.), jesteśmy na etapie konsultacji. Skierowaliśmy sprawę do WTO, a na konsultacje jest 60 dni - wskazał.

Skarga Ukrainy na Polskę ws. importu zboża

Przypomnijmy, że władze w Kijowie złożyły we wrześniu skargę do Światowej Organizacji Handlu na Polskę, Węgry i Słowację w związku z przedłużeniem przez te kraje embarga na ukraińskie produkty rolne . Ukraińskie władze dodały, że postrzegają restrykcje jako "naruszenie zobowiązań międzynarodowych".

W odpowiedzi Polska, Słowacja i Węgry przedłużyły zakaz importu wybranych produktów rolnych z Ukrainy. Zakaz importu z Ukrainy pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika do tych krajów został wprowadzony przez KE na początku maja w wyniku porozumienia z tymi państwami w sprawie ukraińskich produktów rolno-spożywczych. Początkowo zakaz obowiązywał do 5 czerwca, a następnie został przedłużony do 15 września. Tranzyt zbóż przez terytoria tzw. krajów przyfrontowych pozostawał dozwolony.