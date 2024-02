Ukraina powinna mieć prawo użycia tej broni przeciwko obiektom wojskowym także na terytorium Rosji - twierdzi Jukka Kopra. Szef komisji obrony fińskiego parlamentu odniósł się do kwestii ograniczeń nakładanych przez kraje dostarczające sprzęt wojskowy do Kijowa zakazujących użycia go na terytorium Rosji. Wcześniej w podobnym tonie wypowiedział się również estoński generał Andrus Merilo.