Dniepropietrowsk, Zaporoże i Krzywy Róg - to regiony w których rozpoczęło się awaryjne wyłączanie dostępu do energii elektrycznej. Brak zasilania to wynik rosyjskiego ostrzału przeprowadzonego na ukraińskie elektrownie. "Elektrownie wodne Kanów i Dniestr stały się świadomymi celami wroga" - przekazał prezydent Wołodymyr Zełenski.