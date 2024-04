Ukraina opracowała specjalny plan. Szef wywiadu zdradził szczegóły

Szef Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy Kyryło Budanow udzielił wywiadu amerykańskiej gazecie "The Washington Post". Mówił w nim m.in. o Władimirze Putinie oraz jego polityce czy ewentualnym zakończeniu wojny w Ukrainie.

Budanow stwierdził, że nie będzie wyrażał swojego sprzeciwu wobec ewentualnemu rozpadowi Federacji Rosyjskiej. Nadmienił też, jakie podejście mają zarówno Rosjanie jak i Ukraińcy do trwających działań wojennych. - W snach Rosjanie zajęli całą Ukrainę, a w naszych snach mamy paradę zwycięstwa w Moskwie - mówił szef ukraińskiego wywiadu.

Ukraina a Rosja. Budanow o Putinie: Stał się ofiarą własnej propagandy

Odnosząc się do ewentualnego zakończenia wojny Kyryło Budanow ocenił, że będzie ona trwała dopóki reżim Władimira nadal będzie funkcjonował. Wskazał jednak, że być może zmiana nadejdzie w momencie, kiedy i rządy się zmienią. Wówczas "pojawi się szansa".

Mimo wszystko, jak zauważa Unian, powołując się na publikację "The Washington Post", szef ukraińskiego wywiadu "trzeźwo ocenia" rosyjskiego dyktatora. (Władimir Putin - red.) stał się ofiarą własnej propagandy. Przegrzali swoje społeczeństwo, wmawiając, że są najpotężniejsi i wszechpotężni na świecie, a on sam zaczął w to wierzyć. Okazało się jednak, że ich armia nie jest tak silna, jak myśleli - mówił.