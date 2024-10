Ukraiński portal Glavred przytacza informację zespołu Tracking, opublikowaną w niedzielę o godz. 13:00. Tracking to grupa typu OSINT - tzw. "białego wywiadu" , czyli pozyskiwania i analizy informacji z ogólnodostępnych źródeł.

Rosja szykuje rakiety strategiczne

Tu-95 to bombowiec strategiczny, wykorzystywany też do zadań dalekiego rozpoznania. Oznaczenie MS wskazuje na wersję służącą jako platforma do wystrzeliwania pocisków manewrujących.