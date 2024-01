Władimir Putin wskazuje Zachód jako głównego wroga Rosji

Jak stwierdził dyktator "istnieją tak zwane elity" , dla których "istnienie Rosji - przynajmniej w jej obecnej jakości, w jej obecnym rozmiarze - jest ich zdaniem nie do przyjęcia". - Mówią i piszą o tym publicznie przez dziesięciolecia. Od kilkudziesięciu lat po prostu o tym piszą, mówią szczerze: dzielenie tego na pięć części to za dużo - powiedział Putin.

- Dlatego dość długo pielęgnowali tzw. reżim kijowski . Właśnie po to, aby wywołać ten konflikt . Na nasze nieszczęście udało im się to, stworzyli ten konflikt i próbują rozwiązać swoje zadanie przy pomocy Ukraińców, a mianowicie zadanie walki z Rosją - stwierdził.

Władimir Putin chce negocjować z Zachodem, nie z Kijowem

"Określenie przez Putina wojny w Ukrainie jako walki Rosji z Zachodem, a nie z Ukrainą wskazuje, że nie zamierza on negocjować w dobrej wierze z Ukrainą, a tylko stwarza warunki informacyjne zmierzające do przekonania Zachodu, by zdradził Ukrainę w trakcie negocjacji" - twierdzą analitycy waszyngtońskiego think tanku.