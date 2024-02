Kilkanaście dni temu znajoma z Ukrainy wzięła ślub. Państwo młodzi są tuż przed trzydziestką, mieszkają w Charkowie, skąd nie zamierzają się wynosić. Niestraszne im rosyjskie rakiety co rusz spadające na miasto, on ani myśli uciekać przed powołaniem do armii. "Żyjemy tu i teraz", mówią zgodnie.

Na okolicznościowych zdjęciach widać uśmiechniętych i pięknych ludzi. Oglądając ilustracje, trudno oprzeć się wrażeniu, że świat i przyszłość stoi przed parą otworem.

Ile jeszcze wytrzymają?

Nie znam statystyk z pierwszych tygodni bieżącego roku, ale w minionym zawarto w Ukrainie 186 tys. małżeństw. A na świat przyszło 187 tys. dzieci. Porównywanie tych parametrów z danymi sprzed pełnoskalowej wojny nie ma sensu. Wtedy dotyczyły one 41-milionowej populacji, dziś na terenach kontrolowanych przez władze w Kijowie mieszka 29 mln osób. Reszta uciekła - w tym nadreprezentacja kobiet w wieku reprodukcyjnym - bądź znalazła się pod rosyjską okupacją. Tak czy inaczej, życie w Ukrainie płynie dalej, w miażdżącej większości kraju cechując się wieloma atrybutami normalności.

To często pozór, choć w jego utrzymanie Ukraińcy wkładają sporo energii. Historycznie patrząc, nic w tym nadzwyczajnego - ludzkość przetrwała mnóstwo zawieruch, sprawnie adaptując się do nienormalnych sytuacji. Dość wspomnieć niemiecką okupację w Polsce. Zdziesiątkowani i okaleczeni, dotrwaliśmy jednak do wiosny 1945 roku. Także dlatego, że w międzyczasie zawierano małżeństwa/wchodzono w nieformalne relacje i rodziły się dzieci.

Lecz nie wolno zapomnieć, że konflikt w Ukrainie trwa już 10 lat. I że Ukraińcy są nim po prostu zmęczeni. Nie trzeba żyć na wschodzie kraju, żeby się bać, odczuwać zubożenie, mierzyć się ze skutkami zawieszenia powinności państwa, które większość wysiłku wkłada w prowadzenie wojny. Tym trudniej zaakceptować taką rzeczywistość, gdy istnieje możliwość "wejrzenia w inne światy". Ukraina nie jest fizycznie odcięta, nie działa tam surowa cenzura - inne realia pozostają na wyciągnięcie ręki, co wzmaga poczucie dyskomfortu.

Mieszkańcy Charkowa starają się normalnie żyć mimo wojny i zniszczeń / Yevhen Titov/Anadolu / Getty Images

"Ile jeszcze wytrzymamy?", zastanawia się Tetiana, znajoma z Dnipro, po czym wzrusza ramionami. Po prawdzie, to chyba nikt nie zna odpowiedzi na to pytanie. Zaś próba wiarygodnego rozeznania - jeśli rząd w Kijowie komukolwiek coś takiego zlecił - zawierałaby na tyle wrażliwe dane, że jak nic by je utajniono. Bo morale społeczeństwa to jeden z fundamentów ukraińskiego oporu - nie mniej istotny od kondycji armii czy zachodniej pomocy. W tym obszarze, w zakresie tytułowego pytania, jesteśmy więc skazani na niewiadomą.

Agresywna retoryka i mobilizacja

"Jeśli zostanę prezydentem Stanów Zjednoczonych, zakończę wojnę w Ukrainie w ciągu doby", chwali się Donald Trump. Nie bardzo wiemy, jakimż to złotym środkiem dysponuje kontrowersyjny polityk, ale w oparciu o inne jego wypowiedzi - oraz działania trumpistów w Kongresie - z dużym prawdopodobieństwem możemy przyjąć, że chodzi o odcięcie Kijowa od pomocy wojskowej. Wedle takiego scenariusza pozbawiona "kroplówki" Ukraina zmuszona będzie usiąść do rozmów pokojowych. Trudno traktować poważnie owe 24 godziny, ale ramy czasowe konfliktu zdają się być w tym ujęciu wyraźniejsze, sięgające początku 2025 roku i inauguracji nowej prezydentury. Ale...

Po pierwsze, wciąż nie mamy pewności, że Trump obejmie urząd. Zmiennych, które mogą wpłynąć na kampanię i wybory w USA, jest wiele, a ich wyliczanie wykracza poza temat tego tekstu.

Po drugie, amerykańska pomoc jest w dyskursie polityczno-medialnym, skutkiem czego także i w potocznym przekonaniu, nadmiernie fetyszyzowana. Nie chcę umniejszać jej znaczenia, ale przyjrzyjmy się statystykom. Do początku listopada 2023 roku łączna pomoc sojuszników dla Ukrainy wyniosła 242 mld euro. Dwie trzecie tych nakładów poniosła Europa, jedną trzecią USA. Transfery pieniężne - przeznaczone na bieżące funkcjonowanie państwa ukraińskiego - przekroczyły poziom 100 mld euro. W dostawach ściśle wojskowych prym wiodły Stany, które między lutym 2022 a listopadem 2023 roku przekazały Ukrainie broń i amunicję o wartości 44 mld euro. Reszta to przede wszystkim Europa (z nieznacznym udziałem pozaeuropejskich członków "kolektywnego Zachodu").

Są więc USA liderem, jednak coraz bardziej w ujęciu historycznym, bo wpływy trumpistów sprawiają, że polityka "odcięcia Kijowa" de facto już jest przez Waszyngton realizowana. Co zaowocowało mobilizacją Europy. Ukraina zyskała gwarancje wieloletniej pomocy ze strony Wielkiej Brytanii, Francji i RFN, podobne zobowiązania zamierzają podjąć inne europejskie kraje. Niezależnie od tego organizowane są kolejne dostawy sprzętu i amunicji, których wartość na ten rok już teraz dochodzi do 20 mld euro.

Zarazem agresywna retoryka Trumpa - której częścią jest wygrażanie Europie i wyraźna skłonność do "romansu" z putinowską Rosją - zmusiła europejskie rządy do zajęcia się na poważnie kwestiami własnego bezpieczeństwa militarnego. I nawet jeśli nie towarzyszy temu obawa o wyjście Ameryki z NATO, to niezdecydowanie USA w kwestii Ukrainy daje sojusznikom do myślenia.

Nikt nie chciałby - jak obecnie Kijów - stać się zakładnikiem wewnątrzamerykańskiego sporu między demokratami a republikanami. Szczególnie że Moskwa tylko podsyca obawy, niekiedy już wprost grożąc członkom natowskiej i unijnej wspólnoty. Długofalowym skutkiem opisanej sytuacji będzie remilitaryzacja Europy, co w bliskiej i średniej perspektywie oznacza wspieranie Ukrainy. Jej opór bowiem wyraźnie osłabia Rosję, wybijając Kremlowi z głowy inne militarne akcje.

Wolta wcale nierozstrzygająca

Tylko czy Europa da radę podtrzymać ukraińskie zdolności obronne, jeśli USA na dobre oddadzą się woli trumpistów? Bez amerykańskiego sprzętu trudno będzie Ukraińcom znacząco podnieść potencjał bojowy armii. W mojej ocenie, przełożyłoby się to na niemożność rekonkwisty okupowanych terytoriów. Ale bronić byłoby się czym, byle tylko starczyło rekruta, na co wpływ mają wyłącznie Ukraińcy (zasoby ludzkie są, trzeba tylko decyzji politycznej, by je zmobilizować).

Gdy mowa o brakach wywołanych zawieszeniem pomocy przez USA, często pojawia się kwestia amunicji artyleryjskiej. Faktem jest, że do Ukraińców nie dociera jej dziś ani tyle, ile im obiecano, ani tyle, by zrównoważyć rosyjską siłę ognia. Ale i w tym przypadku mamy do czynienia ze zjawiskiem przesadnego fetyszyzowana. Trzeci argument, który moim zdaniem wyklucza automatyczną klęskę Ukrainy w obliczu odcięcia amerykańskiej "kroplówki", ma związek z charakterem toczonej na Wschodzie wojny. To temat wymagający oddzielnego tekstu, nadmienię więc tylko, że niedostateczną ilość amunicji Ukraińcy częściowo kompensują przy pomocy dronów; to one przejęły niektóre zadania artylerii.

Po drugiej stronie - w mniejszym zakresie, ale również borykającej się z niedostatkiem luf i wsadu - jest podobnie, co skłania mnie do refleksji, że chyba stoimy u progu zmiany pewnego paradygmatu. Być może artyleria przestanie być "bogiem wojny", ustępując miejsca tańszej i efektywniejszej broni dronowej. Tymczasem by zasypać front masą bezpilotowców, Ukraina nie potrzebuje aż tak bardzo USA. Sama ma w tym zakresie spore zdolności, choć warto zauważyć też i ryzyko związane z tym, że istotnym producentem podzespołów są Chiny. Te jednak, zdaje się, wolą grać na dwoje skrzypiec, udostępniając swoje produkty obu stronom konfliktu.

Konkludując wątek amerykańskiej wolty - nie musi ona mieć rozstrzygającego charakteru; z USA czy bez, Ukraińcy i tak będą walczyć. Choć znów - bałbym się oszacować jak długo.

Scenariusz, w którym to Rosja klęka

No i jest jeszcze Federacja Rosyjska, w potocznym postrzeganiu coraz częściej jawiąca się jako struktura o niewyczerpalnych zasobach. To stary schemat - odłożyliśmy go "na półkę" po kompromitacjach armii rosyjskiej w 2022 roku, ale znów wraca do łask. Jego źródłem jest utożsamianie Rosji ze Związkiem Radzieckim, którego potęga ludnościowa, gospodarcza i terytorialna odegrała kluczową rolę w zniszczeniu nazistowskich Niemiec.

"Sowietów nie da się pokonać", zwykło się mówić, szczególnie w naszej części Europy. Rudymenty tego myślenia pracują nam w głowach do dziś, w wielu przypadkach wypychając poza obszar świadomej refleksji scenariusz, w którym to Rosja klęka, nie daje rady, odpuszcza.

Czy to naprawdę nie może się wydarzyć?

Nie będą przesądzał, ale chciałbym zwrócić uwagę Czytelników na kulisy rosyjskiej wojennej gospodarki. Kremlowscy propagandziści z satysfakcją donoszą o rosnącym PKB, co ma być dowodem na rzekomą nieskuteczność sankcji. Tyle że ów wzrost generowany jest głównie przez zakłady zbrojeniowe i sektory gospodarki zaangażowane w podtrzymywanie wojennego wysiłku.

Z pozoru nie ma znaczenia, czy przemysł produkuje masło, lodówki czy armaty, póki nie zobaczymy, co się z tymi wytworami dzieje dalej. Czy tworzą kolejną wartość dodaną czy nie. Czołgi i transportery jej nie tworzą, ba, intensywność i skala wojny sprawiają, że urobki zbrojeniówki są w całości przepalane. I to dosłownie. Z rosyjskich fabryk wyjeżdża miesięcznie około 100 czołgów, dziennie Ukraińcy niszczą po kilka-kilkanaście sztuk. Podobnie rzecz się ma z innymi systemami uzbrojenia.

Co więcej, w większości obszarów - wyłączając lotniczą i rakietową gałąź przemysłu - właściwie nie mamy do czynienia z produkcją sensu stricto. Do hal fabryk i warsztatów trafia sprzęt z magazynów głębokiego składowania, w miażdżącej większości pamiętający jeszcze czasy Związku Radzieckiego. "Wyprodukowane" pojazdy bojowe to zatem nic innego, jak stary "udrożniony" sprzęt, niekiedy zmodyfikowany czy zmodernizowany. Tymczasem "renta po ZSRR" niechybnie się kończy. Najoptymistyczniejsze dla Rosjan szacunki mówią, że zapasy czołgów wyczerpią się w ciągu dwóch lat, bojowych wozów piechoty jeszcze szybciej.

Przemysł lotniczy dostarcza armii 25-30 nowych samolotów rocznie. Akurat tyle, ile spada w Ukrainie, a przecież 4-5 razy więcej maszyn zużywa się w trakcie realizacji zadań.

Dodajmy do tego możliwości budżetu. Realnie Rosja wydaje na wojnę około 150 mld dol. Cztery razy tyle aktywów leży zamrożone na Zachodzie, nie do ruszenia póki trwa konflikt. Wyjściowo półbilionowy fundusz przyszłości (taka państwowa skarbonka), został już - wedle różnych doniesień - ogołocony ze 100-150 mld.

Innymi słowy, trudno oszacować, kiedy Rosji skończą się ludzie - na pewno później niż Ukrainie - ale widmo zużycia zapasów finansowych i sprzętowych wcale tak odległe nie jest.

Marcin Ogdowski