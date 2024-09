Ukraina chce włączenia do NATO. Erdogan ucina temat

Co do tego, że USA i wiele innych krajów Sojuszu nie chce Ukrainy w NATO, przekonywał w wywiadzie dla NBC News prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan. Poinformował ponadto, że stosunki jego kraju z Rosją "rozwijają się każdego dnia" na wielu płaszczyznach. Wcześniej Erdogan deklarował swoje poparcie dla ponownego włączenia Krymu do Ukrainy i zachowania przez nią integralności terytorialnej, suwerenności i niepodległości.