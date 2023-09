Ukraina chce, aby Rosja niszczyła tę "broń". "Im szybciej, tym lepiej"

"Tworzone są z myślą, że zostaną zniszczone tak szybko, jak to możliwe . Pod tym względem - jak chwali się stojąca za produkcją huta stali - te repliki broni są niezwykle skuteczne" - pisze CNN.

Fałszywe uzbrojenie musi wyglądać realistycznie

Według przedstawiciela firmy, który prosił CNN o zachowanie anonimowości, przed wojną firma była największą grupą metalurgiczną w Ukrainie , ale nie zajmowała się produkcją broni. Metinvest nadal tego nie robi, ponieważ - jak pisze stacja - "jego jedyną wyprawą do świata broni jest ta dodatkowa linia wabików, niezwykle realistyczna, ale nie posiadająca ani zasięgu rażenia, ani ogromnej ceny".

Cały zamysł polega na tym, by z nieba wabiki wyglądały realistycznie, "godnie ataku" - jak pisze CNN. By cel osiągnąć, twórcy musieli zachować równowagę w doborze materiałów i uzupełnić tanią sklejkę - która nie zapewnia odpowiedniej sygnatury cieplnej, aby oszukać rosyjskie radary i drony wykrywające ciepło - wystarczającą ilością metalu, aby można było wroga oszukać .

"Nasze modele są dużo, dużo tańsze"

- Wojna jest kosztowna i Rosjanie muszą wydawać pieniądze, używając dronów i rakiet do niszczenia naszych wabików - wyjaśnia rzecznik Metinvest. - W końcu drony i rakiety są drogie. Nasze modele są dużo, dużo tańsze - dodaje.

CNN za przykład daje haubicę 155 mm M777. Prawdziwy egzemplarz kosztuje kilka milionów dolarów. Wykonanie jej "podróbki" przez Metinvest to cena mniej niż 1000 dolarów. Co więcej, jej stworzenie nie wymaga użycia czegoś bardziej wyszukanego od starych rur kanalizacyjnych, a efekt jest ten sam - zniszczenie fałszywej haubicy za pomocą drona kosztuje siły rosyjskie tyle samo, co w prawdziwym ataku.