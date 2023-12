W związku z tym, zdaniem Vance'a, należy zatrzymać kolejne dostawy i zmusić obydwie strony do rozmów pokojowych.

- W najlepszym interesie Ameryki leży zaakceptowanie faktu, że Ukraina będzie musiała oddać część terytorium Rosjanom , a my musimy zakończyć tę wojnę - stwierdził.

JD Vance: Pomysł powrotu do granic z 1991 r. jest niedorzeczny

- W szczególności w kwestii Ukrainy wszyscy wiedzą, że to zawsze kończy się negocjacjami. Pomysł, jakoby Ukraina miała wyrzucić Rosję z powrotem do granic z 1991 roku był niedorzeczny, tak naprawdę nikt w to nie wierzył - podkreślił.