Ukraina apeluje do Polski. Chodzi o "zamknięcie nieba"

- Pod ochroną humanitarną mam na myśli przede wszystkim ochronę prawa Ukraińców do życia. To jest ochrona miast i infrastruktury energetycznej przed atakami rakietowymi ze strony Rosji. Znów, podobnie jak dwa i pół roku temu, Ukraina was błaga: zamknijcie niebo, dajcie nam szansę na życie - przekonywała Kondratiuk.