Ujawnili plany Kremla. Chcą zamienić miasto w "szarą strefę"

Kreml chce, by kolejne ukraińskie miasto - Charków - zmieniło się w niezdatne do życia - podaje "The Economist". Jak oceniono, Rosjanie usiłują z miasta zrobić "szarą strefę". W związku z nasilonymi atakami na miasto na wschodzie Ukrainy prezydent Wołodymyr Zełenski zwrócił się do sojuszników o wsparcie obrony powietrznej kraju.