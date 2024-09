Wojna w Ukrainie. Rafineria w Moskwie zniszczona

Atak dronów na Moskwę. Pożary w strategicznych aktywach

Ofiarą niedzielnego ataku padła również elektrownia Konakowo w obwodzie twerskim (ok. 200 km od Moskwy). Elektrownia w Konakowie to ósma co do wielkości zasilana paliwami kopalnymi elektrownia w Rosji. Ze względu na to, że elektrownia jest zasilana gazem, ogień miał być bardzo intensywny.