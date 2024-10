Polacy zmieniają zdanie w sprawie przyjmowania uchodźców z Ukrainy. Za działaniem takim opowiada się co prawda ponad połowa obywateli, ale jest to najniższy wskaźnik od początku pełnoskalowej wojny. Wyraźne różnice widać także, jeśli chodzi o zadeklarowanych przeciwników takiego rozwiązania. Większość naszych obywateli popiera też odsyłanie ukraińskich mężczyzn w wieku poborowym do ich kraju.