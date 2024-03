Rosjanie rzeczywiście mogą mieć powody do obaw, o czym przypomina brytyjski wywiad wojskowy. Po raz pierwszy rosyjski czołg T-14 Armata został zaprezentowany podczas Dnia Zwycięstwa w 2015 roku . Maszyna miała uświetnić wojskową defiladę. Nagle, podczas próby generalnej przed tym wydarzeniem zgasł jej silnik .

Rosjanie straszą czołgami. Brytyjski wywiad komentuje

Zauważono je także podczas ćwiczeń w południowej Rosji w grudniu 2022 roku, a propaganda informowała, że będą użyte w Ukrainie, co nie znalazło potwierdzenia w żadnych wiarygodnych źródłach.

Inną przeszkodą może być fakt, że tego modelu czołgów jest niewiele, a żołnierze nie są przeszkoleni do tego, by z nich korzystać. Oznacza to, że ich przydatność na polu bitwy może być znikoma.