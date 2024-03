Ukraińskie wojsko od pewnego czasu zmaga się z poważnym problemem braku amunicji przez co zdecydowanie spadła także skuteczność obrony przeciwrakietowej. Sytuację można by zmienić poprzez finansowy pakiet pomocy Ukrainie opiewający na blisko 95 miliardów dolarów .

Donald Tusk z kolejnym apelem do Mike'a Johnsona

- Brak decyzji politycznej pana Johnsona będzie kosztować tysiące istnień ludzkich w Ukrainie, kobiet i dzieci. On bierze za to odpowiedzialność i wierzę, że ma tego świadomość - dodał.

- Myślę, że przytłaczająca większość członków Kongresu jest gotowa, by zrobić to, co do nich należy, i zachęcam wszystkich kongresmenów na tej sali, by przeciwstawili się Władimirowi Putinowi. On jest zbirem - stwierdził.