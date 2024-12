Donald Trump wzywa w swoich mediach społecznościowych do zawieszenia broni w konflikcie w Ukrainie. Prezydent elekt wskazał, że Wołodymyr Zełenski dąży do porozumienia, które miałoby "powstrzymać to szaleństwo". Wskazał też na Władimira Putina, twierdząc że to "jego czas na działanie".