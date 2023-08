Donald Trump u Tuckera Carlsona. Mówił o wojnie w Ukrainie

W trakcie rozmowy został zapytany o to, jaki ruch powinni podjąć Amerykanie w związku z wojną w Ukrainie . - To, co prezydent powinien robić, to wydostać nas z tej okropnej wojny, w którą jesteśmy mocno zaangażowani - powiedział. - Konieczne jest się z niej wyplątać - podkreślił.